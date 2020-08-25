أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء إطلاق خدمة حجز المواعيد لتوثيق عقود تأسيس الشركات عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أولى الخطوات الحجز تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز ثم الضغط على (الخدمات والمعاملات) والانتقال منها إلى خدمات الشركات والمؤسسات والتراخيص.

وأضافت أن الخطوة الرابعة لتكملة الحجز هي الضغط على (الاستعلام عن طلب التأسيس) من قائمة (خدمة تأسيس الشركات) ثم إدخال الرقم المركزي لطلب التأسيس والرقم المدني.

وأوضحت الوزارة للمشتركين عند استيفاء موافقة الأدلة الجنائية سوف يظهر رابط حجز موعد لتوثيق العقد بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة وتحديد مركز الخدمة واختيار الموعد بعدها سيظهر رقم الطلب مع الباركود.

ولفتت (التجارة والصناعة) إلى ضرورة حضور جميع الشركاء قبل الموعد المحدد بعشر دقائق.