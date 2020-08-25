اكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ان مجمع سعد العبدالله للصالات المغطاة بات جاهزا لاستقبال المنافسات المحلية في لعبتي كرتي السلة والطائرة بعد ان تم تسليمها الي اتحادي اللعبتين رسميا. جاء ذلك في تصريح صحفي لفليطح اليوم الثلاثاء عقب جولة تفقدية للمجمع برفقة نائب المدير للانشاءات والصيانة والمرافق في الهيئة الشيخ حمود المبارك الصباح وشملت صالتي السلة والطائرة بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي وامين سر الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة وعدد من اعضاء مجلس الادارة في الاتحادين.

وقال فليطح ان وجود هاتين الصالتين اللتين تتمتعان بكافة المواصفات الدولية ستمكن الاتحادين من استضافة البطولات الخارجية الكبرى اذ تتسع كل صالة أكثر من 1800 متفرج مع وجود مكاتب إدارية على اعلي مستوي مضيفا ان تواجد هذه المنشأة سيسهم في تطوير اللعبتين لمختلف المراحل السنية.

وقدم التهنئة للانحادين ولكل لاعبي ومحبي كرة الطائرة والسلة الكويتية على استلامهما لمقرهما الجديد معربا عن امله ان يستثمر كلا الاتحادين تواجدهما في هذا الصرح الكبير لتطوير اللعبتين بما يخدم الشباب الرياضي.

من جانبه قال الشيخ حمود المبارك ان الجولة كانت فرصة للتعرف على احتياج الاتحادين لاستكمال بعض النواقص لتجهيز الصالة استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي المحلي بعد ان تم الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات من قبل مسؤولي الاتحادين.

واكد المبارك ان الهيئة حرصت على تسخير كافة الإمكانيات لضمان انجاز المشروع على أكمل وجه نظرا لانه يخدم قطاعا كبيرا من الشباب مشيدا بتعاون اتحادي كرة السلة والطائرة مع الهيئة ما اثمر هذا الانجاز.