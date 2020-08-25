ميسي يرفض سطوة كومان.. ويبلغ برشلونة بقرار رحيله

كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس الجلسة التي جمعت الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، مع القائد ليونيل ميسي، للحديث عن مستقبله.

وبحسب إذاعة “كواترو” الإسبانية، فإن الاجتماع بين كومان وميسي لم يكن وديًا، حيث أخبره الهولندي بأنه يريد تغيير الفريق وتنظيف غرفة الملابس.

وأضافت: “لم يكن لقاء كما توقعه ميسي، وكان كومان حادًا وصارمًا، وحذر البرغوث من أن الامتيازات التي كان يتمتع بها داخل الفريق في السنوات الأخيرة قد نفذت، وكانت الأجواء متوترة”.

وتابعت: “كومان أكد لميسي أن الأولوية ستكون للفريق، وحذر من أن سيطرة النجوم على غرفة الملابس قد انتهت، وانتهى اللقاء بخروج ميسي مستاءً ومتفاجئا”.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة “RAC1” الكتالوني، أنه على الرغم من أن كومان يعتبر ميسي حجر الزاوية لمشروعه ويريد استمراره، لكن النجم الأرجنتيني أكد للمدرب الهولندي أنه يرى نفسه خارج النادي.

وبحسب قناة “TyC Sports” الأرجنتينية، فإن ميسي أبلغ برشلونة بأنه يريد الرحيل عن النادي، وسوف يستغل البند في عقده الذي يسمح له بفسخ العقد من جانب واحد في نهاية كل موسم.