فاكس ميسي يشعل الأزمة مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تأكيد إدارة برشلونة، وصول فاكس رسمي من الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، يطلب فيه الرحيل هذا الصيف.

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أكدت تلقيها فاكس من ميسي، لكنها تشدد على أن البند الذي يسمح للأرجنتيني بالرحيل، انتهى في 10 يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت: “إدارة برشلونة أبلغت ميسي بأن لديه عقدا حتى العام المقبل، والقضية الآن بين المحامين”.



وطالب ميسي بالرحيل، بعدما أجرى اجتماعا مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق.

وخرج ميسي غاضبا ومستاء نظرا لحدة أسلوب كومان، والذي أكد أنه سيجرده من كافة الامتيازات التي تمتع بها في السنوات الماضية، وسينهي سطوة النجوم على غرفة تبديل الملابس.