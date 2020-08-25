برشلونة يرد على ميسي ويطالبه بالبقاء

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مطالبة إدارة برشلونة، نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، بالبقاء مع البلوجرانا وعدم الرحيل.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه خلال اجتماع مجلس الإدارة العاجل، تقرر إرسال فاكس إلى ميسي لإخباره بأنهم يريدون بقاءه وإنهاء مسيرته داخل الفريق.

وكان ميسي قد أرسل “فاكس” إلى الإدارة، منذ ساعات، أبلغهم قراره بالرحيل هذا الصيف، مستغلا بند إنهاء عقده بنهاية الموسم.

واشتعلت الأجواء داخل القلعة الكتالونية خلال الساعات الأخيرة، بعدما تأكدت رغبة البرغوث الأرجنتيني في الرحيل، حيث تترقب كبار الأندية، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان، للظفر بخدماته.