أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قرارا وزاريا يقضي بتمديد الإقامات والزيارات الممنوحة بموجب القرار الوزاري رقم (444/2020) التي ستنتهي نهاية أغسطس الجاري لمدة 3 أشهر أخرى تلقائيا.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان التمديد يأتي اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 30/11/2020.

وقالت ان التمديد جاء نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتفاعلا مع الحالات الانسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين.

واوضحت الادارة أن القرار يخص المقيمين العالقين المتواجدين داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات (بكافة أنواعها) ممن انتهت إقامتهم وكذلك من دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها) وانتهت مدة صلاحية سمات الدخول الخاصة بهم.

وناشدت جميع الكفلاء وأصحاب العمل بأن يقوموا خلال هذه الفترة بتعديل أوضاع مكفوليهم والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أو من خلال مراجعة إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات كما تدعو جميع الزائرين الى تنظيم اجراءات سفرهم والحرص على مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة الوزارية بتاريخ 30/11/2020.