“اتحاد القدم” قلب نتيجة مباراة القادسية مع السالمية بنتيجة (3-0) للسالمية

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاربعاء قلب نتيجة مباراة القادسية مع السالمية ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي) لمصلحة السالمية بنتيجة (3-0).

وقال الاتحاد في بيان صحفي ان قرار اللجنة جاء استنادا على المادة 63 من لائحة المسابقات ليخصم من القادسية ثلاث نقاط ويبقى على رصيده السابق ب33 نقطة فيما رفع السالمية رصيده 29.

يذكر ان السالمية قدم احتجاجا للاتحاد على خلفية مشاركة لاعب القادسية عدي الصيفي “غير القانونية” في المباراة التي جرت الاسبوع الماضي وفاز فيها القادسية