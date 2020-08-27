أكدت وزارة التربية الكويتية أهمية الدور الحيوي والمهم للتوجيه الفني في العملية التعليمية ومساهمته الفاعلة في تقييمها والعمل على تقويمها ومتابعة الجودة والمساهمة في تطوير التعليم وبرامج التنمية المهنية للعاملين في الميدان التربوي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن دور التوجيه الفني يكمن في متابعة الجودة النوعية في النظام التربوي للأداء التعليمي المهني ومدى فاعلية المناهج وتوفير المناخ المناسب لجميع محاور العملية التعليمية لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

وأشارت إلى دوره أيضا في إعداد المناهج المدرسية وتطويرها وإعداد الخطط المناسبة وكذلك في وضع واعتماد امتحانات المراحل التعليمية المختلفة وتحليل نتائجها.

وذكر البيان أن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي خاطب اليوم ديوان الخدمة المدنية بشأن مقترح الهيكل الوظيفي لجهاز التوجيه الفني التابع لقطاع التعليم العام.

وبين أن الوزارة طالبت ديوان الخدمة المدنية أن يبدأ الهيكل التنظيمي بالتوجيه الفني العام بمستوى إدارة والموجه الفني العام بمستوى مدير إدارة والموجه الأول بمستوى مراقب والموجه الفني بمستوى رئيس قسم.

وأفاد أن الوزارة حددت الأسباب والمبررات لاعتماد التوجيه الفني ضمن الهيكل التنظيمي وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي والدافعية في العمل وتشجيع الكوادر التعليمية للانخراط في العمل في جهاز التوجيه ومعالجة المعوقات الفنية التي تحول دون ارتقاء عمل الجهاز الفني للتوجيه في قطاع التعليم العام.