رنا الفارس: بدء إستلام مشروع جنوب عبدالله المبارك 6 أكتوبر

اعلنت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا الفارس عن تشكيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للجنة الإستلام لمشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكاني بتاريخ 6 اكتوبر 2020، وذلك تمهيداً لبدء إجراءات الإستلام الفعلي للمواطنين في هذا المشروع.

و بنيت د.الفارس في تصريح لها أن تشكيل هذه اللجنة يعد تمهيدا لتوزيع شهادة “لمن يهمه الأمر” للمواطنين الذين لديهم تخصيص في منطقة جنوب عبدالله المبارك وسيكون عدد القسائم السكنية المتاحة للتسليم للمواطنين 3260 قسيمة سكنية في المشروع.

وأكدت د.الفارس قائلة: ان ما نقوم به ليس إلا واجباً و براً بقسمٍ اقسمناه أمام الله و حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله و رعاه و الشعب الكويتي، لذا لن نتوانى في خدمة الوطن ما دمنا مكلفين ونحمل على عاتقنا رعاية وصون تلك الأمانة.

و أشادت د.الفارس بجهود الكوادر الوطنية الكويتية التي عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق خطوات إنجاز عالية في مشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، من أجل تأمين تجهيزه للتسليم للأخوة المواطنين أصحاب القسائم السكنية هناك.

وختمت الوزيرة د.رنا الفارس قائلة: ولابد من توجيه الشكر لاخواني في لجان الاسكان في مجلس الأمة وجميع الوزراء السابقين ممن وضعوا اللبنة الأولى لتلك المشاريع الاسكانية وكان لهم بصمه لن تنسى فيها.