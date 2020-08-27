عقد الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان اليوم الخميس اجتماعا مع مديري عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني ومدير إدارة التنسيق بالإنابة للوقوف على آخر التطورات في الاستعدادات الجارية للعام الدراسي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي إن المجتمعين ناقشوا تقارير حالة المدارس وجاهزيتها لبدء العام الدراسي وخطة النقل الداخلي بالمناطق وبدء إصدار قرارات النقل الخارجي للهيئات التعليمية واستيضاح خطة تدريب وتأهيل الهيئات التعليمية والإشرافية على تطبيق (ميكروسوفت تيمز) والتطبيقات المساندة له لتنفيذ الخطة الشاملة للتعليم عن بعد عبر بوابة الكويت التعليمية.

وأوضحت أن الاجتماع تناول خطة دورات المعلمين الجدد استعدادا للعام الدراسي والتأكيد على استعدادات فرق التدخل السريع بمختلف المناطق التعليمية اضافة إلى استيضاح آلية عقد امتحانات الدور الثاني في 27 سبتمبر المقبل.

وذكرت أن الاجتماع أكد ضرورة رفع كشوف أسماء المستوفين لشروط الترقي لوظيفتي مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد بنهاية دوام يوم الأحد 6 سبتمبر لاستكمال إجراءات التدقيق وتحديد موعد الاختبار الإلكتروني للمرشحين على أن يتم استكمال مقابلات الوظائف الإشرافية وفقا للاشتراطات الصحية المقررة من السلطات الصحية.

وافادت أن الاجتماع شدد على إدارات مدارس المرحلة الثانوية ضرورة سرعة الانتهاء من إدخال التقييم السنوي لكافة العاملين لديها والإيعاز لمدير ومديرات باقي المراحل التعليمية لإدخال التقييم السنوي للعاملين لديهم مع بداية دوام جميع العاملين بمختلف المراحل مطلع سبتمبر.