أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي الانتهاء من إصدار جميع بطاقات المواطنين منذ تاريخ 20 أغسطس الجاري وبعدد إجمالي 105 آلاف بطاقة.

وقال العسعوسي في تصريح صحفي اليوم الأحد ان اصدار بطاقات المواطنين حاليا يتم خلال 24 ساعة اذا لم يكن عليها موانع اصدار أو تحتاج الى مراجعة مركزية كمعاملات تغيير العنوان.

وأضاف ان الهيئة أصدرت آخر دفعة من بطاقات العمالة المنزلية (مادة 20) خلال عطلة نهاية الاسبوع بعدد 26 ألف بطاقة ليصبح إجمالي ما تم إصداره منذ استئناف العمل في الخامس من يوليو نحو 115 ألف بطاقة للعمالة المنزلية.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع البطاقات على فروع الهيئة في المبنى الرئيسي بجنوب السرة وفرعي الجهراء والاحمدي خلال هذا الاسبوع.

وذكر انه تم اصدار 190 ألف بطاقة مدنية للوافدين منذ استئناف العمل ليصبح إجمالي ما تم إصداره 410 آلاف بطاقة مدنية لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إصدار بطاقات الوافدين في المرحلة المقبلة.

وأشار الى أن تطبيق (هويتي) يغني عن البطاقة المدنية في جميع المعاملات الحكومية والقطاع الخاص بناء على قرار مجلس الوزراء بالاضافة الى مميزات اخرى كالتصديق والتوقيع الالكتروني.

وأعرب العسعوسي عن الشكر لجميع العاملين بالهيئة على ما بذلوه من جهود كبيرة والعمل 12 ساعة يوميا لتحقيق ما تم إنجازه خلال 40 يوم عمل.