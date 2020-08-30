ميسي ينفذ تهديده الأول لبرشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، نفذ تهديده الأول للنادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن محامي ميسي أبلغ برشلونة بالأمس، أن اللاعب لن يحضر اليوم، لإجراء اختبارات فيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن بداية فترة الإعداد.

وأشارت إلى أن ميسي نفذ تهديده بالفعل، ولم يظهر صباح اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني الجديد لبرشلونة أثناء الخضوع لاختبارات كورونا.

وأوضحت أن ميسي سيغيب بذلك عن أول جلسة تدريب مع المدرب الهولندي رونالد كومان، غدًا الإثنين.

وحدد برشلونة مواعيد للاعبين من أجل إجراء الاختبارات، بين الثامنة صباحًا والـ12 ظهرًا، لمنع وجود أي اتصال شخصي بينهم، وكان موعد البرغوث في الساعة العاشرة والربع لكنه لم يحضر.

يذكر أن ميسي يسعى لمغادرة برشلونة مجانًا هذا الصيف بعدما أبلع الإدارة رسميًا من خلال فاكس رسمي، لكن النادي الكتالوني يرفض رحيله.