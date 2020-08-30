أعلنت بلدية الكويت اليوم الاحد اغلاق 81 محلا تجاريا في محافظة العاصمة خلال شهر يوليو الماضي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بدر بورقبة في بيان صحفي إن الفرق الرقابية قامت بتحرير 658 مخالفة متنوعة كما وجهت 1729 تنبيها وانذارا لمحلات تجارية بين محلات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية للالتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأضاف بورقبة أن هذه الجولات الرقابية تأتي في اطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات (كورونا) بناء على قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار الفيروس.

وبين أن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق قاموا بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات مشيرا الى غسيل وتعقيم 34785 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة.

وأوضح أن المفتشين بالفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية قاموا بالكشف على 3434 بقالة بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم وحرروا 83 مخالفة وتم اصدار 38 أمر اغلاق لمحلات لعدم التزامها بالاشترطات الصحية.

وذكر أن المفتشين قاموا أيضا بتوجيه ووضع 70 تنبيها وملصق مراجعة لعقارات بعموم المحافظة حيث تم اصدار 60 شهادة سلامة لجميع المشاريع فضلا عن اصدار 28 تقريرا ميدانيا والتعامل مع 10 شكاوى.