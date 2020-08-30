حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 31 أغسطس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 29°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4   قدم.
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