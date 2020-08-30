حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 31 أغسطس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 29°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.