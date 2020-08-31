مجلس إدارة “الكويتية” يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الجديد أول اجتماعاته أمس الأول، في مقر الشركة الرئيسي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وهم المستشار فيصل الغريب ود. عادل اليوسفي وأحمد الابراهيم وخالد السويفان وخالد المطيري وعادل الصانع، حيث انتهى الاجتماع باختيار نائب رئيس مجلس الادارة المستشار فيصل الغريب، إضافة إلى تشكيل أعضاء اللجان العاملة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار وزير المالية براك الشيتان رقم 38 لسنة 2020 بتاريخ 27 أغسطس الماضي بتعيين مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات.

وعلى هامش الاجتماع، قال الدخان: “بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس الادارة أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقيادة السياسية في البلاد، وإلى وزير المالية براك الشيتان على الثقة التي اولونا اياها في تولي إدارة الخطوط الجوية الكويتية، راجين الله تعالى أن يوفقنا لنكون عند حسن الظن وتحقيق طموحات الشعب الكويتي بتطوير الناقل الوطني”.

وأضاف أن “مجلس الادارة استهل أعماله بلقاء وزير المالية الذي استمعنا إلى توجيهاته السديدة والمقترحات التي قدمها لنا بشأن المرحلة القادمة، والتي كانت بمنزلة خارطة طريق، واكدنا له على العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تلك التوجيهات بدقة وتنفيذها بالشكل المطلوب لتحقيق الغاية الأهم وهي علو وتقدم الناقل الوطني للأفضل كما عهده أبناء هذا الوطن الكبير من المواطنين والمقيمين على تلك الارض الطيبة”.

وتابع: “تدخل الخطوط الجوية الكويتية اليوم حقبة جديدة مع إعادة تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة مليء بالطموحات ومستعد للتحديات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع الطيران التجاري على مستوى العالم وليس المنطقة فقط من مواجهة جائحة كورونا، وتأثيرها على التشغيل التجاري المعتاد، حيث سنعمل أنا واخواني أعضاء مجلس الادارة على وضع الخطط المناسبة والعملية لمواجهة جميع التحديات والظروف ودراستها بشكل دقيق، ووضع الحلول التي تؤدي إلى تطوير كل قطاعات الشركة وازدهارها بما يلبي احتياجات عملائنا الكرام، ليحقق لهم الرضا الكامل عن خدماتنا، وما نقدمه لهم على متن طائرات الطائر الازرق”.

واستدرك: “يجمع مجلس الادارة الجديد، بين أعضائه، 4 أعضاء من أبناء الشركة السابقين من ذوي الخبرة في قطاعات مختلفة، إضافة إلى أعضاء يمثلون الخبرة المتنوعة، الامر الذي يجعل مجلس الادارة متكامل الاركان لوضع الخطط المناسبة التي ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخطوط الكويتية لتكون في مصاف شركات الطيران بالمنطقة، علاوة على ذلك تجانس الافكار بين الأعضاء واصرارهم على خوض تلك الرحلة كروح الفريق الواحد بما يعود بالمصلحة العامة على ناقلنا الوطني الخطوط الجوية الكويتية”.

واردف الدخان: “اختار مجلس الادارة في جلسته الاولى المستشار فيصل الغريب نائبا لرئيس مجلس الادارة”، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه على تحمل تلك المسؤولية، وتقدم بالشكر والامتنان الى مجالس الادارات السابقة والمتعاقبة على الخطوط الجوية الكويتية، لما قاموا به من جهور ملموسة في خدمة وتطوير الطائر الازرق.

وشدد على سعي مجلس الادارة الحالي الى تقديم كل ما من شأنه أن يطوّر ويحسّن من أداء ودور الشركة في خدمة الركاب الاعزاء، وتوفير كل سبل الراحة لهم، معربا عن أمله أن “يكون مجلس الادارة الجديد عند حسن ظن الجميع بما يعود بالمنفعة على وطننا الحبيب الكويت”.