اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الكويتية اليوم الاثنين لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام وتتضمن 6 ألعاب رياضية هي كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والألعاب المائية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجبري وحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أسد تقي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة حمود فليطح ونائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية الدكتور صقر الملا ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة.

وذكر البيان أن اللائحة تضمنت منح الفريق صاحب الترتيب الأول في السن العام بلعبة كرة القدم 100 ألف دينار كويتي والثاني 60 ألف دينار والثالث 40 ألف دينار.

وأضاف أن الفرق صاحبة المركز الأول في كل من ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب القوى والألعاب المائية تحصل على 70 ألف دينار فيما تحصل الفرق صاحبة المركز الثاني على 40 ألف دينار والمركز الثالث على 30 ألف دينار في السن العام.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أسد تقي قوله إن هناك جائزة أخرى تخصص للنادي الذي يحصل على أعلى النقاط في الألعاب الاساسية الست بمبلغ 100 ألف دينار بالإضافة الى الدرع العام.

وبين تقي أن جميع الجوائز المالية تأتي في ضوء الاعتمادات المخصصة سابقا لكأس التفوق العام من ميزانية الهيئة التي تهدف لزيادة الاهتمام بالفرق الاولى بالأندية الرياضية والاهتمام بالألعاب التي تحظى على تفوق نسبي مع زيادة حجم المكافأة الممنوحة للفرق الفائزة.

وأشار الى أن مجلس الإدارة اطلع على تقرير إدارة التفتيش والتدقيق للحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية (2019-2020) كما تمت الموافقة على تعديل البند (1) من المادة (25) من لائحة استغلال الأراضي والمنشآت وذلك بعد مراجعتها من إدارة الفتوى والتشريع بجانب تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجنة البارالمبية.

وأضاف أن الإدارة وافقت على حل الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية بعد تسوية كافة المديونيات والعهد العالقة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات.

وأفاد أن الإدارة وافقت على تكريم لاعبي نادي القادسية أبطال البطولة العربية للأندية للمبارزة التي أقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.

من جانبه قال المدير العام للهيئة حمود فليطح وفق البيان إن الموافقة على لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام للألعاب الست يعتبر نقلة كبيرة وحافز لجميع الفرق للتفوق للحصول على أحد المراكز الاولى بجانب التفوق في للحصول على أكبر النقاط للتتويج بالدرع العام والمكافأة المالية التي تقدر ب100 ألف دينار أخرى.

وتوجه فليطح بالشكر إلى مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على دعمهم اللا محدود لأبنائهم الرياضيين والموافقة على كافة القرارات التي تصب في مصلحة المنظومة الرياضة وتطويرها خلال الفترة المقبلة.