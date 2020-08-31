رسالة عمار العجمي .. واللبن المسكوب

رسالة بليغة وصادقة ومخلصة من النائب السابق الكابتن عمار العجمي موجهة لسمو ولي العهد عنوانها “من القلب إلى القلب” … رسالة تنم عن حرص كبير على استقرار الكويت وخشية سقوطها بعد أن تهلهلت أعمدتها التي تستند عليها بسبب سوس الفساد الذي ينخر فيها.

كل ما ذكر في رسالة الكابتن عمار من تحذير، كانت هي نفسها مطالب معارضة 2009 وأغلبية 2012 التي كانت تدعو للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين والتي قوبلت بالتخوين والتشكيك من المفسدين وإعلامهم الفاسد لكل من طالب بالإصلاح والقضاء على الفساد..

اليوم نرى الغمامة تنزاح عن بعض الأعين بعدما سمعنا وقرأنا اعتذارات جمة موجهة للمعارضة التي في الخارج بسبب أحكام قضائية وكذلك لأغلبية 2012 …

علينا أن نرمم تلك الأعمدة التي نخر فيها سوس الفساد حتى نضمن ديمومة واستقرار الكويت في ظل نزاعات وخلافات ملتهبة في المنطقة وقد ينالها جانب من تلك النزاعات والخلافات ما لم تحصن نفسها من الداخل.. وترميم الأعمدة لا يكون إلا بمصالحة وطنية تشمل الجميع وأولهم معارضة الخارج التي تأكد حرصها على البلد بعد أن صدقت تحذيراتها من خطورة الفساد وتسلط نفوذ المفسدين، ثم حكومة جديدة الوجوه وجديدة النهج، ولا يقصد هنا الوزراء فقط وإنما جميع القيادات في الوزرات والهيئات العامة.. فالوقت يداهمنا، وقد مللنا من كثرة البكاء على اللبن المسكوب حتى لم يبق لنا لبنا نبكي عليه !.

سلطان بن خميّس