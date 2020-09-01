حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 02 سبتمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 44°

الحرارة الصغرى: 29°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.