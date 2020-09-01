محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 02 سبتمبر 2020

منذ 8 ثواني
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
02 سبتمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 29&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 &#160 قدم.

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