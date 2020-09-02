والد ميسي إلى برشلونة.. و3 كلمات “زادت الأزمة غموضا”

وصل إلى برشلونة صباح الأربعاء خورخي ميسي، والد ووكيل ليونيل نجم وقائد الفريق الإسباني الذي أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي، بحسب مصور لـ”فرانس برس”.

وكانت وسائل إعلام رياضية في برشلونة كشفت أن خورخي سيلتقي رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو خلال الساعات القليلة المقبلة، لمحاولة إيجاد حل لأزمة ابنه الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين إلى مقر النادي لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، واستئناف التدريبات للموسم الجديد.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية الساعة 8:00 صباحا في التوقي المحلي في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة، واستقل سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من كاميرات الصحفيين.

واكتفى خورخي بالرد على وسائل الإعلام قائلا: “لا أعرف شيئا”.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن عمر 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، الذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي، لكن “البرغوث” الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من 3 أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد ، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من أغسطس الماضي.

وكان النادي عرض على الأرجنتيني تمديد عقده لمدة عامين حتى 2023، لكن اللاعب رفض العرض.

وبالإضافة للقاء والد ميسي، أكد برشلونة أنه يريد أيضا مقابلة اللاعب شخصيا لمحاولة تغيير رأيه بشأن الرحيل، وقال إنه يبذل قصارى جهده لمحاولة إقناع ميسي بإنهاء مسيرته في النادي.

ولم يلتق البرغوث مسؤولي النادي منذ إعلان قراره الرحيل، ولم يدل بأي تصريحات منذ خسارة برشلونة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 14 أغسطس.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة موسمه الجديد أمام فياريال في الدوري الإسباني، نهاية سبتمبر الجاري.