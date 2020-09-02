وقع البنك الكويتي للطعام والاغاثة اليوم الاربعاء اتفاقية تعاون مع الامانة العامة للاوقاف لاطلاق حملة لكفالة الايتام في الكويت تحت شعار (بالكويت نرعاكم) بهدف تقديم كامل الدعم والمساندة لجميع الايتام والارامل في جميع مناطق ومحافظات الكويت.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري في تصريح صحفي ان هذه الحملة تعد الاكبر في الكويت لكفالة الايتام وتأتي في إطار تعزيز قطاع العمل الخيري داخل البلاد.

واضاف الانصاري أن الأمانة العامة للأوقاف تعتبر الشريك الأستراتيجي لبنك للطعام في قطاع العمل الخيري داخل الكويت لرعاية وكفالة الأسر المتعففة داخل الكويت معربا عن تقديره للدور الإيجابي الخيري والإنساني الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف.

واوضح أن الاتفاقية الموقعة تأتي من باب ثقة الأمانة العامة للأوقاف في أعمال البنك وطريقة عملة في الكويت خصوصا فيما يتعلق بقدرته على تغطية مختلف محافظات ومناطق الكويت من خلال فريق المتطوعين وقاعدة البيانات المزودة بجميع بيانات الأيتام والمحتاجين والمتعففين ما يسهل عملية الوصول إليهم ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وذكر أن الحملة ستوفر جميع الاحتياجات المادية والمعنوية والغذائية والمستلزمات الضرورية للأيتام من خلال فريق عمل تطوعي محترف لديه القدرة على التعامل بحرص وبعناية في مثل هذه الأوقات التي تعيشها البلاد.

وأكد أن بنك للطعام لا يدخر جهدا فى رعاية الأيتام أو الأسر المتعففة أو كبار السن أو الأسر محدودة الدخل والتى تضررت ايضا من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم مشيرا إلى أن رعاية المتعففين والأيتام وكبار السن واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الإستقرار والسلام الإجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية.

وشدد على ضرورة الالتفاف حول الأيتام في هذا الوقت بالذات من خلال توفير المؤن والحاجات الأساسية لهم مبينا ان الاتفاقية ستعزز عمل بنك الطعام في مجال كفالة ورعاية الأيتام وخدمة الأسر المتعففة وتواصلها معهم داخل الكويت.