حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 سبتمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.