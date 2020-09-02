حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 سبتمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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