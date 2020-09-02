محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 سبتمبر 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
03 سبتمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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