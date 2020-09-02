حذرت الإدارة العامة للاطفاء المواطنين والمقيمين من السباحة في الأماكن ذات التيارات المائية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر وفترة “الحمل والفساد” وذلك بعد تكرار عدد من الحوادث البحرية وحوادث الغرق في شاطئ (مدينة صباح الأحمد البحرية) ومسنة الفنطاس.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) اليوم الأربعاء أن اغلب الحوادث التي تم التعامل معها كانت نتيجة لعدم اختيار المواقع المناسبة للسباحة أو لعدم إجادة السباحة من قبل البعض في أماكن لا يوجد فيها منقذون للتدخل السريع.

وشددت على ضرورة مراقبة الأطفال عند نزولهم للشواطئ البحرية والمسابح وارتدائهم لسترات النجاة حفاظا على سلامتهم.

وافادت انها قامت اليوم بعملية انقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر ونقله الى شاطئ (مدينة صباح الأحمد البحرية) بعدما سحبته التيارات المائية بعيدا بسبب حركة المد والجزر.

وأوضحت ان فرق الإطفاء البحري تعاملت ايضا مع حادثين منفصلين أحدهما علوق (جت سكي) في صخور مسنة الفنطاس والآخر ارتطام زورق في صخور نتيجة سيره في المياه الضحلة أثناء حركة الجزر التي تستوجب السير في خط ملاحي آمن لتفادي الحوادث المشابهة.