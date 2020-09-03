أكدت رئيسة مجلس الشيوخ الاسباني بيلار يوب استعداد البرلمان الاسباني بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ لدعم ملف دولة الكويت الخاص بإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد الاوروبي (شنغن) في أروقة البرلمان الأوروبي.

وقال بيان لسفارة دولة الكويت في مدريد اليوم الخميس ان ذلك جاء خلال لقاء بين سفير دولة الكويت لدى إسبانيا عياده السعيدي مع رئيسة مجلس الشيوخ الإسباني بيلار يوب في مكتبها بالعاصمة مدريد.

واضاف البيان ان يوب اعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لامير دولة الكويت وقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعودته إلى البلاد سالما معافى في اقرب وقت ممكن.

وأوضح ان الطرفين تبادلا التعازي في ضحايا جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في كلا البلدين وفي العالم أجمع في حين أكدا على ضرورة التواصل وتبادل الخبرات لمواجهة الجائحة والتصدي لها.

وقال البيان ان السعيدي ويوب أكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في بناء جسور التعاون وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويساهم في ترسيخ السلم والاستقرار في مختلف أرجاء العالم.

واستعرض السفير السعيدي مجمل العلاقات الثنائية وتطورها خلال الفترة الماضية مؤكدا عزمه على استمرار الارتقاء بها في كافة مجالات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرقى إلى طموحات القيادة السياسية في البلدين.