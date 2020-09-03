توج نادي الكويت اليوم الخميس رسميا بلقب الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (اس تي سي) للمرة ال16 في تاريخه والرابعة على التوالي وذلك بعد تغلبه على الشباب في ختام منافسات الجولة ال18 والاخيرة بنتيجة (5-1) والتي شهدت إقامة مباريات اخرى.

ودخل الكويت المباراة التي اقيمت على ارضه بتشكيلته الاساسية ليطرز تتويجه بفوز ثمين لينفرد بالصدارة على الرغم من حسمه اللقب في الجولة ال17 رافعا رصيده الى 43 نقطة.

وسجل اهداف الكويت جمعة سعيد (هدف) ويوسف ناصر واحمد الزنكي (هدفان لكل منهما) ليتجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة جعلته في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية فاز النصر على مضيفه القادسية بنتيجة (1-0) ليحافظ القادسية على وصافته للدوري رغم خسارته ب36 نقطة فيما رفع الفائز رصيده 21 نقطة ليصعد للمركز السادس.

اما المباراة الثالثة والتي اقيمت على استاد عبدالله الخليفة الصباح ففاز السالمية على اليرموك بنتيجة (4-2) ليرفع رصيده الى 35 نقطة جعلته في المركز الثالث فيما تذيل اليرموك قاع الترتيب ب8 نقاط.

وفاز العربي على التضامن في المباراة الرابعة التي جمعتهما على استاد صباح السالم بهدفين دون رد ليرفع رصيده الى 31 نقطة محتلا المركز الرابع في حين بقي التضامن في المركز التاسع ب13 نقطة.

وفي المباراة الاخيرة التي اقيمت على استاد ثامر تغلب كاظمة على الساحل بنتيجة (4-1) ليرفع رصيده الى 28 نقطة محافظا على المركزالخامس في حين توقف رصيد الخاسر عند 18 نقطة وضعته في المركز السادس.

ويعد نادي القادسية الأكثر فوزا ببطولة الدوري بواقع 17 مرة يليه العربي والكويت ب16 مرة لكل منهما فيما حقق كاظمة والسالمية اللقب أربع مرات في حين أحرز الجهراء لقب الدوري مرة واحدة فقط.