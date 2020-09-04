محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 05 سبتمبر 2020

منذ 44 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
05 سبتمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 28&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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