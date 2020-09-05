نفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة قيامها بإرسال رسائل نصية بالخطأ تتضمن نتائج مسحات مخبرية خاصة بمرض (كوفيد19) لأشخاص لم يقوموا اساسا باجراء مثل هذه المسحات.

وشددت الوزارة في بيان صحافي على أن ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إرسال تلك الرسائل النصية أمر عار عن الصحة تماما.

وأفادت أنه عند إجراء المسحة يتم تسجيل البيانات الشخصية ورقم الهاتف وقد يتشارك أكثر من شخص برقم هاتف واحد أحيانا فيتم ارسال النتيجة على الرقم المسجل مرفقة بالرقم المدني لصاحب العلاقة.