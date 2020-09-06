قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إنها أصدرت 698 ترخيصا للشركات عبر مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن التراخيص المذكورة تنوعت بين 655 ترخيصا لشركات الأشخاص و10 للشركات الحرة متناهية الصغر و33 للمركبات المتنقلة.

وأضافت أن (النافذة الواحدة) تلقت 3727 طلبا لتأسيس شركات الأشخاص اعتمد منها 2290 طلبا مبينة أنه تم تأسيس 311 شركة وجار تأسيس 1824.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 1560 طلبا لتراخيص شركات الأشخاص أصدر منها 655 ترخيصا مع وجود 488 قيد الإصدار إضافة إلى 113 طلبا لتأسيس شركات حرة متناهية الصغر اعتمد منها 36 طلبا.

وأفادت أنها أصدرت 33 ترخيصا للمركبات المتنقلة من 79 طلبا مقدما في حين لاتزال الطلبات ال 46 قيد الإصدار مبينة أن إجمالي طلبات التأسيس بلغ 254 المعتمد منها 183 والشركات التي تأسست ست.