“الكويتية لأمن المعلومات”: تطبيقات تنشر بيانات الناخبين من دون رقابة أو محاسبة

قالت رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار بعض التطبيقات التي تحتوي على بيانات خاصة للمواطنين والمقيمين من دون رادع قضائي أو رقابة حكومية تكبح تداول تلك البيانات.

وأضافت زمان في تصريح صحافي «أن هذا الأمر أثار انتباه الجمعية الكويتية لأمن المعلومات وبعض الجهات المسؤولة من انتشار تطبيق للناخبين يحتوي على قاعدة بيانات لجميع المواطنين المسجلين وغير المسجلين في القيود الانتخابية وتفاصيل أخرى حساسة تمس خصوصيتهم من دون رقابة أو محاسبة واضحة من الجهات الحكومية المعنية».

وناشدت الجمعية الكويتية لأمن المعلومات السلطات المعنية للتحرك وبسرعة لحماية خصوصية المواطن من خلال حجب تلك التطبيقات ومحاسبة الشركات والأفراد المطورين إلى جانب تغليظ العقوبات على الجهات التي قامت بتسريب تلك البيانات وكل من يقوم بنشرها، فالأمان والخصوصية.