الفارس: توقيع اتفاقية شراكة للفرصة الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، اتفاقية شراكة مع شركة أس تو (S2) لإدارة تطوير الأراضي والعقارات، للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وتأتي عملية توقيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتلك الإتفاقية كإجراء لاحق لتوقيع وثيقة الإلتزام الخاصة بتلك الفرصة الإستثمارية، والتي تمت في يونيو الماضي مع المستثمر الفائز.

وبهذه المناسبة قالت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس بأن إجراءات الطرح والتعاقد تمت وفقاً للقانون (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وكشفت د.الفارس بأن اجمالي تكلفة تطوير هذا المشروع بلغ نحو 104 مليون دينار كويتي، و يتم استثماره من قبل شركة المشروع ودون أي أعباء مالية على رأس مال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما أشارت الوزيرة الفارس إلى أن إجمالي ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتوقعة من ذلك المشروع خلال فترة الشراكة بنحو 23.9 مليون دينار كويتي لكامل فترة الإستثمار البالغة (30) سنة.

ووجهت الوزيرة د.الفارس شكرها للقطاع المصرفي في دولة الكويت على تفاعله وجهوده الحثيثة في المساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تم اعدادها بشكل يضع القطاع الخاص في إطار الرغبة في الشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها وبما يدعم موارد المؤسسة المالية.

المنطقة الحرفية

و من جانبها، بينت نائب المدير العام لشئون الإستثمار و مشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي ، بأن هذه الفرصة تقع على مساحة أرض 1,285,338 متر مربع و تتضمن من منطقة حرفية للصناعات الخفيفة والمتوسطة ومعارض وورش لخدمات الصيانة وتصليح السيارات والصباغة والنجارة والحدادة والأغذية ومناطق تخزينية بالإضافة إلى منطقة تجارية وسكن عمال.

وأوضحت بن ناجي إلى أن مشاريع الشراكة لها انعكاسها الايجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الاسكانية، وذلك عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقاً للدراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتثبت من جدوى تطويرها، كما يعمل ذلك على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل الى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول الى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.