نقابة “الكويتية” تستنكر قرار إنهاء خدمات كامل العوضي

أعربت نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها قرار عن استنكارها واستغرابها من قرار إنهاء عقد الرئيس التنفيذي السابق كامل العوضي، مؤكدة على أن هذا القرار مردوده سلبي على الشركة مستقبلاً.

وأشارت النقابة إلى أن القرار متسرع ومعد له بشكل مسبق فور مباشرة مجلس الادارة الجديد مهامه في اسبوع فقط، مؤكدة ان هذا الأمر الذي سيصب في مصلحة الشركة المنافسة لـ «الكويتية»

وجاء ذلك عبر البيان الصحفي التالي:

يعرب مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عن بالغ استنكاره واستغرابه الشديدين للقرار الذي اتخذه مجلس إدلارة الخطوط الجوية الكويتية بإنهاء عقد الرئيس التنفيذي كامل العوضي، والذي لا يمكن وصفه بالمفاجئ بالنسبة لنا، ومن المؤكد أن هذا القرار سيكون مردوده سلبي على الشركة في المستقبل القريب، بإبتعاد الكفاءات من أبناء الكويت، تفادياً لإنهائ خدماتهم بذات الطريق، وهذا الأمر الذي سيصب بطبيعة الحال في مصلحة الشركة المنافسة لنا، واذ نكرر مجدداً أن القرار مفاجئ بالنسبة لنا، لكنه من المؤكد أنه تم اتخاذه من قبل مجلس إدارة الشركة بشكل مسبق ومعد له بعناية فائقة، والدليل اتخاذ القرار بعد أن باشر مجلس الادارة مهمته بنحو اسبوع فقط، وهو الأمر الذي يطرح حول توقيته العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام ، والقرار يعد متسرعاً جداً، فبدلاً من تكريم ومكافأة الرئيس التنفيذي على دوره الرائع وعمله الدؤوب، الرئيس التنفيذي الذي قام بتنفيذ خطة الإجلاء خلال جائحة كورونا بشكل نال عليه التقدير والاحترام واشادة الجميع على رأسهم مجلس الوزراء الموقر، اتخذ المجلس قراره الغريب بإنهاء خدماته، وبدلاً من تقديم الشكر للرئيس التنفيذي تم إقصائه، فكيف يتم اتخاذ قرار قاسي لمن عمل على تقليل الخسائر السنوية جراء السياسات السابقة المتبعة، التي شهدت الشركة في عهده سياسة الباب المفتوح والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لأي طارئ، بالإضافة إلى تحسين مواعيد الطيران ووضع الشركة بين مصاف أكبر الشركات العالمية من حيث الإلتزام بالمواعيد.

فقد كان بالأحرى، أن تتخذ الشركة عدد من القرارات بشكل حاسم تجاه العديد من الملفات التي تحوم حولها الشبهات، وفي مقدمتها ملف احتفالية الـ65 على انشاء الشركة واحالتها الى جهات الاختصاص، لكن يبدو ان مجلس الادارة جاء لتنفيذ أجندة وضعت من قبل بعض الاشخاص لإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي.

وتناشد النقابة سمو رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ الناقل الوطني العريق وضرورة الحفاظ على الكوادر الوطنية المتخصصة.