قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالتغيرات والتقلبات الجوية السريعة مما يؤدي للانخفاض التدريجي على درجات الحرارة خصوصا عند الساعات المتأخرة من الليل مع تغير الكتلة الهوائية المؤثرة. وأوضح مراقب التنبؤات الجوية ب(الأرصاد) عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الفترة المقبلة ستشهد تأثر الطقس بظاهرة نسيم البر والبحر وظهور بعض السحب المتفرقة والاحساس بالرطوبة على المناطق القربية من المسطحات المائية وذلك بسبب هدوء الرياح وقلة سرعتها.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس نهار اليوم حارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة فيما تظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه بين 1 و4 أقدام.

وأضاف أن حالة الطقس المتوقعة مساء اليوم أن يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و28 كيلومترا في الساعة.

وذكر أنه تظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة توقع القراوي أن يكون حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و30 كيلومترا في الساعة كما تظهر بعض السحب المتفرقة فيما تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يبلغ ارتفاعه بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس مساء الغد سيكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقة خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج الذي يبلغ ارتفاعه بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس المتوقع نهار بعد غد السبت سيكون حارا والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 43 و45 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج اذي يبلغ ارتفاعه بين 2 و4 أقدام.

وبين أن الطقس مساء السبت سيكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 24 و26 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج الي يبلغ ارتفاعه بين 1 و4 أقدام.