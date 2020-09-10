التشاوريات والواجب الشرعي

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى

أمّا بعد:-

تنطلق غداً بمشيئة الله تشاوريات قبائل الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2020 نسأل المولى أن يوفق الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد.. ومن منطلق قول النبي ﷺ (الدين النصيحة) اكتب هذه الكلمات ناصحاً إخواني الذين سيشاركون في هذه التشاوريات:

اعلم أخي الكريم أن إدلائك بصوتك هو عبارة عن تزكية لمن ستصوت له وسيسألك الله عن هذه الشهادة التي أدليت بها فالله الله في إبراء الذمة واختيار الأصلح لا سيما أننا نمر في هذه الأيام بظروف صعبة نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال بلاد المسلمين.

أخي الناخب ،، إختيارك للأصلح واجب شرعي و وطني للحفاظ على مستقبلك و مستقبل ابنائك

أخي الناخب،، إن إختيارك للأصلح يعني أنك ستحافظ على وطن، إختيارك للأصلح يعني أنك تساهم في بناء مجتمع صالح بإذن الله.

أخي الناخب، لا تفرح بمعاملة نقل من وظيفة إلى وظيفة وأنت قد أسأت الاختيار

لا تفرح بتعيين ابنك أو أخيك في مكانٍ ما وأنت قد أسأت الإختيار لأنك في نهاية الأمر ستخسر ويخسر الجميع معك.

وحتى لا أطيل، وكما قيل: (أوجز، فإن كثير الكلام يُنسي بعضه بعضاً).

ففي الختام لا يسعني إلا أن أقول وفق الله الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد.. وصوتك أمانة.

نادر الحربي

nader_al7rbi@