اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالنتائج الايجابية والبناءة التي تحققت خلال جلسات الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبيين بالتوصل الى تفاهمات بين الجانبين ترسم خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة الليبية.

‏وأشاد المصدر في بيان اصدرته (الخارجية) اليوم الجمعة بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية الشقيقة باستضافتها ورعايتها لجلسات الحوار وحرصها على نجاحه.

‏واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بما تم التوصل إليه من اتفاق وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن لليبيا الشقيقة امنها واستقرارها ووحدة ترابها وتلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.