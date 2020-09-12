حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 13 سبتمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 13 سبتمبر 2020

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 44°°

الحرارة الصغرى: 26°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.