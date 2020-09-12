إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا من نادي الهلال السعودي

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان له أنه وبالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر، وبإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، تبين لغاية الآن، إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق.

وأكد البيان أنه تم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع في مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وكان الهلال حامل اللقب وصل أمس إلى الدوحة تمهيداً لاستكمال مبارياته في المجموعة الثانية التي تضمّ إلى جانبه، “باختاكور” الأوزبكي، و”شباب الأهلي” الإماراتي و”شاهر خـودرو” الإيراني.