“الداخلية”: ضبط متهم بالتعدي على آخر بسكين في الشارع

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن وقوع مشاجرة بين قائدي مركبتين واستخدام آلة حادة بمحافظة العاصمة، توضح الإدارة أنه أحد قائدي المركبات تقدم إلى مخفر شرطة الشامية وأفاد أن أحد الأشخاص قام بتهديده وتعدى عليه بآلة

حادة في منطقة الشامية وسجلت قضية تحت رقم «2020/140» جنح الشامية اعتداء بالضرب وتهديد.

وتؤكد الإدارة أن قطاع الأمن الجنائي قام بتكثيف عمليات البحث والتحري حيث تم التوصل إلى الجاني وتبين أن لديه ملف بالطب النفسي ويرقد بالمستشفى وتم وضع حراسة على المتهم تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.