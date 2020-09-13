اعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم الأحد إقلاع طائرة الإغاثة الثانية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والادوية والخيام ومضخات المياه لإيصالها للشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن جسر المساعدات الجوي الذي تسيره الجمعية للمتضررين من السيول في السودان يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية.

وأوضح المعراج أن الفريق الميداني للجمعية سيشرف على عمليات توزيع المساعدات بالتنسيق مع السفارة الكويتية لدى السودان والهلال الأحمر السوداني دعما للجهود الإغاثية لتحسين أحوال الشرائح المتضررة والحد من تداعيات الظروف التي خلفتها كارثة السيول.

وأضاف أن الفريق الميداني للجمعية سيتفقد الأماكن المتضررة والمنكوبة للوقوف على أحوال سكانها ومعرفة متطلبات المتضررين من الكارثة مؤكدا ان ما تسهم به الجمعية من جهود في السودان هو واجب تجاه أبناء شعبه الشقيق لما يعانيه من ظروف صعبة.

وأعرب عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني مشيرا إلى ان الهلال الاحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين.

وذكر أن هذه المساعدات تجسد سياسة الكويت في إغاثة المحتاجين وللتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني ممن تهدمت منازلهم وشردوا بسبب الفيضانات والسيول.