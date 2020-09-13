أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفيذ القوة البحرية رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء في (ميدان الرماية البحري) داعية مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة حرصا على سلامة الجميع.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الأحد أن ميدان الرماية البحري المشار إليه يقع على مسافة 5ر16 ميل بحري شرق (رأس الجليعة) امتدادا لجزيرة (قاروه) وبمسافة ستة أميال بحرية شرق (رأس الزور) إمتدادا إلى جزيرة (أم المرادم).

وأهابت بالمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة.