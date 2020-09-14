قطع نادي (العربي) الكويتي اليوم الأحد تذكرة صعوده إلى الدور النهائي لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره (اليرموك) بركلات الترجيح ليواجه (الكويت) في نهائي البطولة ال58 الذي سيحدد موعده لاحقا.

ظهرت الندية بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على استاد (الصداقة والسلام) مع أفضلية طفيفة لصالح (العربي) إلا أنه وبانتهاء أشواط المباراة الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي احتكما إلى ضربات الترجيح التي انتهت بنتيجة (5 – 4).

في وقت سابق من اليوم تأهل نادي (الكويت) إلى نهائي البطولة موسم (2019 -2020) بفوزه على نظيره (كاظمة) بركلات الترجيح بنتيجة (7- 6) بعد تعادلهما بنتيجة (1 – 1).