نيمار: أسفي الوحيد أنني لم أضرب هذا الأحمق في وجهه

أبدى نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان غضبا عارما بعد طرده في المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

كتب نيمار تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أسفي الوحيد أنني لم أوجه اللكمة لهذا الأحمق في وجهه”.

ونال النجم البرازيلي بطاقة حمراء مباشرة بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، التي أثبتت اعتداء نيمار على ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا.

وزعم اللاعب البرازيلي أن جونزاليس وجه إليه عبارات عنصرية ووصفه بـ”القرد القذر” و”الأسود الملعون”، وفقا لما نقلته قناة تيليفوت الفرنسية.

إلا أن أندريه فيلاش بواش المدير الفني لمارسيليا نفى هذه الواقعة.