أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الاثنين اقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية تتضمن المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لإيصالها إلى الشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الاستجابة لدعم الأشقاء في السودان تأتي استمرارا لدعم دولة الكويت للحد من الآثار الكارثية للفيضانات على أهالي السودان والتي طالت أكثر من نصف مليون شخص وخلفت عددا من القتلى والجرحى.

وأضاف المعراج أن الكويت تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم الآثار الصحية والبيئية على المناطق المتضررة.

وأعرب عن بالغ شكره للمتبرعين لحملة (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية موضحا ان الجمعية تنسق مع سفارة دولة الكويت في السودان والهلال الأحمر السوداني للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لتوفيرها ومساعدة المتضررين بشكل عاجل.

واشاد المعراج بدور بوزارة الدفاع الكويتية لتسخيرها الطائرات ووزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في إنجاح المهمة الإنسانية.