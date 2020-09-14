“الأوقاف”: 6 أكتوبر المقبل موعد اختبار التحريري للأئمة والمؤذنين

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الشؤون الفنية عن موعد الإختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين الذين تخلفوا عن الاختبار السابق، على أن يكون موعده يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالقاعة الكبرى بمبنى قطاع المساجد بمنطقة الرقعي.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر أبا ذراع: بناء على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي تسعى الوزارة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكفاءات الوطنية للعمل بهذه الوظائف المباركة.

وتابع: لذا جاءت هذه الدعوة لعقد هذا الاختبار لإتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار السابق.

وأوصى أبا ذراع المتقدمين بالحرص على اغتنام هذه الفرصة والاستعداد بشكل جيد لاجتياز هذا الاختبار وما بعده من مقابلات مؤهلة للعمل بوظائف الإمامة والأذان.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع دخول ما يقارب 250 متقدما لدخول الاختبار التحريري المقرر إجراؤه الشهر المقبل.