أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية افتتاح فرع لمركز خدمة المواطن في مجمع (الأفنيوز) في المرحلة الثانية والبدء في استقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس وجهت بضرورة إنجاز معاملات المواطنين الإسكانية والعمل على تقليص الدورة المستندية.

ولفتت إلى ضرورة الحجز المسبق للمواعيد من خلال منصة (متى) الإلكترونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتنظيم عملية استقبال المواطنين وسط الظروف الراهنة.

وأكدت حرصها البالغ على توفير الوقت والجهد على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وحفاظا على سلامتهم في تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات الصحية.

يذكر أن المؤسسة تستقبل المواطنين في إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي خلال الفترة الصباحية وكذلك فرع الجهراء خلال الفترة الصباحية وفترتين صباحية ومسائية في فرعي الحكومة مول ببرج التحرير ومقسم القرين.

وكذلك توفر المؤسسة الخدمات الإلكترونية للمواطنين لإنجاز جميع معاملاتهم وهي متاحة على موقع المؤسسة www.pahw.gov.kw ويتم التعامل معها وفق الإجراءات واللوائح الرسمية.