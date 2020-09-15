آبل تعلن رسميًا عن Apple Watch Series 6 و Apple Watch SE

أعلنت شركة أبل اليوم الثلاثاء رسميًا عن الجيل السادس من ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch، وذلك خلال حدث Time Flies الذي جرى افتراضيًا بسبب الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك) خلال الحدث: إن ساعة Apple Watch “أحدثت ثورة فيما يمكن للساعات فعله”، ثم استعرض بعضًا من قدرات الساعة الذكية، كما استعرض قصص بعض الأشخاص الذين يعانون مع أمراض مختلفة، وكيف ساعدتهم Apple Watch على التغلب على ذلك.

وأشارت آبل إلى بعض الميزات البرمجية الخاصة بساعة Apple Watch التي أعلنت عنها سابقًا، مثل: تحسين القدرة على مراقبة النوم، بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين على غسل الأيدي على نحو يقيهم من فيروس كورونا.

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع ألوان جديدة، إذ تأتي مع جسم مصنوع من الألمنيوم باللون الأزرق، واللون الذهبي، والرمادي مع جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما تمتاز الساعة بأنها تأتي مع مستشعر جديد يراقب مستوى الأكسجين في الدم، وهي تستخدم لذلك خوارزمية خاصة تمكنها من قياس مستوى الأكسجين في غضون 15 ثانية فقط.

وتمتاز الساعة بأنها تأتي مع قدرات محسنة لميزة التشغيل الدائم للشاشة، ثم إنها أصبحت أكثر سطوعًا بمعدل 2.5 أعلى، بالإضافة إلى تحسين قدرات تتبع الارتفاع عن مستوى سطح البحر.

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع وجوه جديدة بقدرات مميزة، كما تأتي الساعة مع سوار من نوع جديد مصنوع من السيليكون السائل الذي يجعله قطعة واحدة قابلة للمط، وتقول الشركة: إن هذا النوع متين ومقاوم للماء، ويتوفر هذا السوار بسبعة ألوان مختلفة. وستأتي الساعة أيضًا مع سوار جديد من الجلد.

وأعلنت آبل اليوم عن (إعداد العائلة) Family Setup الذي يسمح لأولياء الأمور بإعداد وإدارة ساعة آبل الخاصة بأفراد العائلة ممن لا يملك هاتف آيفون، ويمكن أيضًا إدارة إعدادات الساعة حين تكون قريبة من الهاتف. وتمتاز وظيفة Family Setup بمعرفة مواقع الأطفال، ومنع المشتتات عن الأطفال أثناء الدراسة.

وإلى جانب Apple Watch Series 6، أعلنت شركة آبل عن نسخة بسعر أقل منها اسمها Apple Watch SE، وهي تقدم عتادًا شبيهًا بالساعة المتقدمة، مثل الشاشة الكبيرة، والأساور الجديدة، والقدرة على الاتصال الخلوي. كما تدعم ميزات برمجية شبيهة، مثل: Family Setup.

وقالت شركة آبل: إن ساعة Apple Watch SE ستتوفر بسعر يبدأ من 279 دولارًا أمريكيًا لخيار GPS، مع إمكانية الاشتراك للحصول عليها مقابل 12 دولارًا شهريًا لمدة 24 شهرًا. أما ساعة Apple Watch Series 6 فسيبدأ سعرها من 399 دولارًا لخيار GPS. وستتوفر الساعات اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.