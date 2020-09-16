فازت فرق (الدحيل) القطري و(بيرسبوليس) الايراني و(النصر) السعودي على فرق (الشارقة) الاماراتي و(التعاون) السعودي و(سباهان اصفهان) الايراني فيما تعادل فريقا (العين) الاماراتي و(السد) القطري ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال اسيا لكرة القدم.

واستطاع (الدحيل) القطري الفوز على (الشارقة) الإماراتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

وسجل أهداف المباراة المعز علي في الدقيقة 41 ورامين رضائيان في الدقيقة 51 للدحيل فيما سجل للشارقة إغور كورنادو في الدقيقة 58 (من ركلة جزاء).

وفي إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة تعادل (السد) القطري مع ضيفه العين الإماراتي (3-3) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

وسجل أكرم عفيف والإسباني سانتي كازورلا والجزائري بغداد بونجاح في الدقائق 35 و55 و60 أهداف السد والتوجولي لابا كودجو والكازاخستاني باويرزهان خان وخوخي بوعلام مدافع السد بالخطأ في مرماه في الدقائق الخامسة و38 و67 أهداف العين.

وفي ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة فاز (النصر) السعودي على منافسه (سباهان أصفهان) الإيراني بنتيجة هدفين للاشئ.

وسجل هدفي النصر في المباراة التي جرت على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد الرياضي المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 29 و48.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة فاز (بيرسبوليس) الايراني على (التعاون) السعودي بنتيجة هدف للاشئ.

وسجل هدف المباراة التي اقيمت على استاد المدينة التعليمية اللاعب شجاع خليل زاده بالدقيقة 83.