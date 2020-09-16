التربية: تسجيل الطلبة “البدون” حسب عنوان البطاقة

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام اسامة السلطان في نشرة عممها امس على المناطق التعليمية وحصلت الجريدة على نسخة منها، انه بالاشارة الى ما تم العمل به مسبقا بشان تسجيل المتعلمين من غير محددي الجنسية من ابناء واحفاد العسكريين العاملين بالجيش والشرطة او المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم بسبب الوفاة وهم على راس عملهم، واحفاد الشهداء واحفاد حملة الجنسية الكويتية، حيث تقرر تسجيل المتعلمين من الفئات المذكورة حسب عنوانهم بالبطاقة على ان يكون توزيعهم على المدارس وفقا للكثافة الطلابية والضوابط المتبعة.

المصدر : الجريدة