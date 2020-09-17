إيقاف نيمار والتحقيق مع دي ماريا في أحداث فوضى الكلاسيكو

كشفت لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية المحترفة، عن عقوبات مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، يوم الأحد الماضي، على ملعب حديقة الأمراء.

ونال ليفين كورزاوا مدافع بي إس جي العقوبة الأكبر بإيقافه 6 مباريات لتعديه بالركل على جوردان أمافي ظهير أيسر مارسيليا، الذي تم إيقافه أيضا لـ 3 مباريات.

أما الأرجنتيني داريو بينيديتو مهاجم مارسيليا تم إيقافه مباراة واحدة.

في المقابل نال الثنائي نيمار جونيور وزميله لياندرو باريديس عقوبة الإيقاف مباراتين مع مباراة إضافية مع إيقاف التنفيذ.

كما تقرر أيضا مثول الأرجنتيني آنخيل دي ماريا أمام لجنة الانضباط للتحقيق معه الأسبوع المقبل في واقعة اتهامه بالبصق على ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا.

وأعلنت رابطة المحترفين عن فتح التحقيق في مزاعم نيمار جونيور بأن ألفارو جونزاليس وجه له إساءات عنصرية.