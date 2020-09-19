قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن فصل الخريف يبدأ فلكيا تمام الساعة 30ر4 صباح يوم الثلاثاء المقبل بحدوث (الاعتدال الخريفي) في نصف الكرة الأرضية الشمالي إيذانا بانتهاء فصل الصيف ودخول الخريف الذي يستمر ثلاثة أشهر إلى 21 ديسمبر المقبل وحينها يبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي).

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الاعتدال الخريفي يبدأ في نصف الكرة الأرضية الشمالي عند تعامد الشمس فوق خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار عموما في الكرة الأرضية وفي الوقت نفسه يدخل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وذكر أن تساوي الليل والنهار في الكويت يحدث في 28 سبتمبر الجاري إذ تشرق الشمس الساعة 39ر5 صباحا وتغيب الساعة 39ر5 مساء مبينا أنه خلال فصل الخريف يستمر موسم سهيل الذي بدأ في 24 أغسطس الماضي حتى دخول موسم الوسم في 16 أكتوبر المقبل ويستمر حتى السابع من شهر ديسمبر المقبل حين يبدأ موسم مربعانية الشتاء.

ولفت إلى أنه مع دخول فصل الخريف يتناقص عدد ساعات النهار مقابل زيادة ساعات الليل ويبدأ الجو بالاعتدال موضحا أنه نتيجة وجود الشمس على خط الاستواء فإن منخفض الهند الموسمي الذي أدى إلى سيطرة الرياح الشمالية الغربية الجافة والحارة والمغبرة على الجزيرة العربية منذ شهر يونيو يبدأ بالتقهقر.

وأشار إلى أن ذلك يتيح المجال لسيطرة المنخفضات الجوية القادمة من شرق إفريقيا بما يسمى بالمنخفض السوداني كذلك المنخفض القبرصي من منطقة البحر الأبيض المتوسط مبينا أن هذين المنخفضين يجلبان الأمطار إلى منطقة الجزيرة العربية وخصوصا المناطق الشمالية والوسطى منها.