أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية إطلاقها تحديثا على تطبيق (هويتي) النسخة (V1.5.4) لتتوافق مع نظام التشغيل IOS 14 لأجهزة الآيفون والذي أطلقته شركة أبل أخيرا ويعد تعديلا جذريا على نظام التشغيل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إنها كانت تستعد مسبقا لهذا التعديل قبل إطلاقه الرسمي من الشركة من خلال تعديل تطبيق (هويتي) واختباره على أجهزة الآيفون المختلفة الحديث منها والقديم.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي حرصا منها على التزامن مع الإطلاق الرسمي لضمان استمرار عمل تطبيق (هويتي) في الاجهزة المختلفة نظرا إلى أهميته في إثبات الهوية في ضوء القرار الوزاري وقرار مجلس الوزراء بشأن الاعتداد بتطبيق (هويتي) بدل البطاقة المدنية.