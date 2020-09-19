سمو أمير البلاد يبعث برقية شكر جوابية لسمو نائب الأمير وولي العهد

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله هذا نصها: سمو نائب الامير وولي العهد الاخ الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، تلقينا بكل التقدير رسالة سموكم الكريمة المتضمنة تهانيكم لنا بمناسبة منحنا (وسام الاستحقاق العسكري الامريكي برتبة قائد اعلى) من قبل فخامة رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة دونالد جي ترامب.

وإذ نعرب لسموكم عن بالغ الشكر على ما ضمنتموها من طيب المشاعر وصادق الدعاء والتمنيات بهذه المناسبة لنؤكد أن هذا التكريم رفيع المستوى من فخامته هو محل اعتزازنا والشعب الكويتي الكريم لما يمثله من تجسيد لعمق اواصر العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية الصديقة شاكرين ومثمنين لفخامته هذا التكريم المتميز.

سائلين المولى عز وجل ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار وأن يعزز مكانته المرموقة في كافة المحافل الدولية ويديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء وأن يمتع سموكم بموفور الصحة وتمام العافية.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير ،،،، صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت .